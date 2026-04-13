Китай восстанавливает связи с Тайванем

Как сообщает Associated Press, соответствующее заявление сделало Управление по делам Тайваня при Коммунистической партии КНР после визита в Пекин лидера тайваньской оппозиционной партии «Гоминьдан» Чэн Ли-вунь, которая встретилась с председателем КНР Си Цзиньпином.

Китай объявил о намерении частично восстановить экономические и транспортные связи с Тайванем, включая прямые авиарейсы и импорт отдельных видов продукции.

Во время беседы стороны призвали к сохранению мира, при этом конкретных договоренностей не обнародовали.

Пекин заявил о намерении возобновить прямые рейсы между Тайванем и городами Сиань и Урумчи, упростить импорт тайваньских продуктов аквакультуры (ранее запрещенный), а также построить мост к тайваньским островам Цзиньмэнь и Мацу, расположенным вблизи побережья Китая. При этом неясно, как эти меры могут быть реализованы без согласия официального Тайбэя, отмечает AP.

В Совете Тайваня по вопросам Китая раскритиковали эти шаги, заявив, что подобные договоренности являются политическими контактами между партиями, которые обходят правительство острова. Там подчеркнули, что все вопросы, касающиеся отношений между двумя берегами, должны обсуждаться обоими правительствами на «равноправной и достойной основе».