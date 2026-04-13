Украина строит военный завод под землей. Заработали и частные системы ПВО

В публикации отмечается, что это не просто новое предприятие, а возможность перестроить всю беспилотную индустрию Украины под условия долгой войны.

Подземный формат повысит защищенность производства, а партнерство с Orqa даст Украине доступ к европейской компонентной базе и технологиям, уже совместимым с потребностями стран НАТО. Местонахождение будущего завода держится в строгом секрете.

По данным украинских и европейских источников, завод будет выпускать электронику, периферию и другие компоненты для БПЛА. Задача - максимально перенести производство внутрь Украины, чтобы уменьшить уязвимость перед перебоями внешних поставок и зависимостью от Китая, который до сих пор остается важным источником комплектующих для дронов. Проект ориентирован не только на нужды ВСУ. Параллельно запускается серийное производство в Хорватии, где будут развивать новые решения для дроновой отрасли.

В то же время в Украине заработали первые в мире частные фирмы ПВО. Корреспондент DW Анна Пшемыская побывала в нескольких таких компаниях. Одна из них - Carmine Sky. Она установила в разных регионах Украины башни, а на них крупнокалиберные пулеметы с автоматической системой наведения. Они сами распознают цель в воздухе и наводятся. Сотрудник операторского центра, иногда в сотнях километрах от башни, должен лишь проверить обстановку в небе онлайн и открыть огонь. Компания предоставляет услуги ПВО с января 2026 года. Для этого она получила необходимые разрешения от государства. В фирме заявили, что эффективность их системы ПВО - 85%, чаще всего пулеметы сбивают российские «шахеды».