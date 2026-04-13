В планах Трампа возобновить удары по Ирану
Украина строит военный завод под землей. Заработали и частные системы ПВО

02:55 595

Украина запускает проект крупного подземного завода по производству компонентов для беспилотников. Об этом пишет французское издание Le Parisien.

Цель проекта - локализовать выпуск критически важных деталей внутри страны и сократить зависимость от китайских комплектующих. Проект реализуют украинская оборонная компания General Cherry и хорватский производитель дронов Orqa в рамках программы Build in Ukraine.

В публикации отмечается, что это не просто новое предприятие, а возможность перестроить всю беспилотную индустрию Украины под условия долгой войны.

Подземный формат повысит защищенность производства, а партнерство с Orqa даст Украине доступ к европейской компонентной базе и технологиям, уже совместимым с потребностями стран НАТО. Местонахождение будущего завода держится в строгом секрете.

По данным украинских и европейских источников, завод будет выпускать электронику, периферию и другие компоненты для БПЛА. Задача - максимально перенести производство внутрь Украины, чтобы уменьшить уязвимость перед перебоями внешних поставок и зависимостью от Китая, который до сих пор остается важным источником комплектующих для дронов. Проект ориентирован не только на нужды ВСУ. Параллельно запускается серийное производство в Хорватии, где будут развивать новые решения для дроновой отрасли. 

В то же время в Украине заработали первые в мире частные фирмы ПВО. Корреспондент DW Анна Пшемыская побывала в нескольких таких компаниях. Одна из них - Carmine Sky. Она установила в разных регионах Украины башни, а на них крупнокалиберные пулеметы с автоматической системой наведения. Они сами распознают цель в воздухе и наводятся. Сотрудник операторского центра, иногда в сотнях километрах от башни, должен лишь проверить обстановку в небе онлайн и открыть огонь. Компания предоставляет услуги ПВО с января 2026 года. Для этого она получила необходимые разрешения от государства. В фирме заявили, что эффективность их системы ПВО - 85%, чаще всего пулеметы сбивают российские «шахеды».

Еще одна фирма - служба охраны «Гвардия». Компания работает с дронами-перехватчиками, которые уничтожают «шахеды» в воздухе. В фирме рассказали, что на оператора такого БПЛА можно обучиться за месяц. Сейчас в компании работают в основном ветераны боевых действий.

В Минобороны Украины заявили DW, что «в частные руки ничего не передается», а независимым компаниям, таким как Carmine Sky, власти лишь дают возможность стать частью общей системы ПВО Украины и самим защищать различные объекты. По данным военных, необходимые для этого разрешения получили уже 16 фирм.

Доллары, баррели и человеческие жизни. Завтра в 10:00
Доллары, баррели и человеческие жизни. Завтра в 10:00 продолжение главной темы
01:16 2319
Карточная игра у точки невозврата
Карточная игра у точки невозврата наша аналитика
12 апреля 2026, 21:22 3725
Нефть взлетела на фоне провала переговоров США и Ирана
Нефть взлетела на фоне провала переговоров США и Ирана обновлено 03:14
03:14 1710
Нетаньяху заявил, что «война продолжается». А Кац грозит руководству «Хезболлы»
Нетаньяху заявил, что «война продолжается». А Кац грозит руководству «Хезболлы» обновлено 02:05
02:05 1874
Будем надеяться, что Трамп не сошел с ума
Будем надеяться, что Трамп не сошел с ума наша аналитика
12 апреля 2026, 18:08 6965
В планах Трампа возобновить удары по Ирану
В планах Трампа возобновить удары по Ирану обновлено 02:35
02:35 12980
До всемирной перманентной революции рукой подать…
До всемирной перманентной революции рукой подать… горячая тема
12 апреля 2026, 23:20 3093
Путин еще больше боится за свою жизнь
Путин еще больше боится за свою жизнь
12 апреля 2026, 20:44 6038
Тофик Алиев о медали и финале чемпионата Европы: «Поначалу это было интересно, но теперь раздражает…»
Тофик Алиев о медали и финале чемпионата Европы: «Поначалу это было интересно, но теперь раздражает…»
12 апреля 2026, 20:34 2529
Пезешкиан – Путину: Иран может заключить соглашение с США
Пезешкиан – Путину: Иран может заключить соглашение с США обновлено 19:31
12 апреля 2026, 19:31 6168

