В планах Трампа – возобновить удары по Ирану
Новость дня
В планах Трампа – возобновить удары по Ирану

Ватикан ответил на выпады Трампа

обновлено 13:14
13:14

Представитель Святого престола Антонио Спадаро ответил на критику президента США Дональда Трампа в адрес Папы Римского Льва XIV, заявив, что она является признаком бессилия.

«Дональд Трамп нападает на Папу Льва XIV и тем самым обнажает глубокое беспокойство. Когда политическая власть ополчается на моральный голос, зачастую это происходит потому, что она не может его обуздать. Трамп не вступает в дискуссию со Львом XIV: он умоляет его вернуться к языку, на котором он может доминировать. Но Папа говорит на другом языке — на том, который невозможно свести к грамматике силы, безопасности или национальных интересов. 

В этом смысле данная атака — декларация бессилия. Будучи не в состоянии поглотить этот голос, власть пытается его делегитимизировать. Однако, поступая так, она косвенно признает его значимость. Если бы Лев был никем, он не удостоился бы и слова. Вместо этого его цитируют, называют по имени, ему противостоят — а это признак того, что его слова имеют вес.

Именно здесь проявляется моральная сила Церкви. Не как контрвласть, а как пространство, в котором власть оценивается по критериям, ей не подконтрольным. Лев не отвечает на полемическом поле и именно поэтому остается недосягаемым. Он свободен.

И эта свобода — безоружная и обезоруживающая — пожалуй, и есть то, что больше всего выводит из себя. И в то же время — то, что важнее всего», — написал представитель Святого престола Антонио Спадаро в соцсети Х.

Ранее в понедельник Трамп заявил, что он «не в восторге» от понтифика из-за того, что тот не одобряет ведение конфликта США в Иране. По его словам, Лев XIV «слабо разбирается в преступности и совершенно ничего не понимает во внешней политике». 

«Я не хочу, чтобы Папа Римский считал нормальным наличие у Ирана ядерного оружия», - написал он в соцсети Truth Social.

*** 10:02

Президент США Дональд Трамп назвал себя «не очень большим поклонником» Папы Римского Льва.

«Я думаю, он не очень хорошо справляется со своей работой. Наверное, ему нравится преступность. Он напал на нас. Подумайте об этом. Он беспокоится о страхе. А как же страх, когда министры, священники и все эти замечательные люди были арестованы во время COVID, и во многих случаях они находились на улице на расстоянии 3 метров друг от друга, и их арестовали?

Нам не нравится Папа, который скажет, что иметь ядерное оружие — это нормально. Нам не нужен папа, который говорит, что преступность в наших городах — это нормально. Мне это не нравится. Я не большой поклонник Папы Льва», - заявил американский лидер в беседе с журналистами.

Ранее в соцсети Truth Social Трамп заявил, что он против Папы Римского, который считает нормальным наличие у Ирана ядерного оружия, осуждает атаки на Венесуэлу и критикует президента США.

Ватикан ответил на выпады Трампа
Ватикан ответил на выпады Трампа обновлено 13:14
13:14 2069
ЭТО ВАЖНО

Ватикан ответил на выпады Трампа
Ватикан ответил на выпады Трампа обновлено 13:14
13:14 2069
Запах крови как новое международное право
Запах крови как новое международное право исповедь на заданную тему
03:12 6715
До всемирной перманентной революции рукой подать…
До всемирной перманентной революции рукой подать… горячая тема; все еще актуально
12 апреля 2026, 23:20 5557
Президент Кубы пообещал лечь на поле боя
Президент Кубы пообещал лечь на поле боя
12:14 930
США перебрасывают войска на Ближний Восток
США перебрасывают войска на Ближний Восток ВИДЕО
12:13 1371
Отцу и сыну Шихлинским вынесли приговор
Отцу и сыну Шихлинским вынесли приговор
11:56 1893
Иран и Трамп обмениваются угрозами
Иран и Трамп обмениваются угрозами
12:45 2449
Маск заявил о «захвате власти» в Венгрии
Маск заявил о «захвате власти» в Венгрии
11:15 2584
«Перемирие» закончилось: Россия атаковала Украину дронами
«Перемирие» закончилось: Россия атаковала Украину дронами
10:45 1457
Новый лидер Венгрии хочет говорить с Путиным
Новый лидер Венгрии хочет говорить с Путиным
10:43 2703
Украина сняла ограничения
Украина сняла ограничения
10:25 3073
