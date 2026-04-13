Ватикан ответил на выпады Трампа

«Дональд Трамп нападает на Папу Льва XIV и тем самым обнажает глубокое беспокойство. Когда политическая власть ополчается на моральный голос, зачастую это происходит потому, что она не может его обуздать. Трамп не вступает в дискуссию со Львом XIV: он умоляет его вернуться к языку, на котором он может доминировать. Но Папа говорит на другом языке — на том, который невозможно свести к грамматике силы, безопасности или национальных интересов.

В этом смысле данная атака — декларация бессилия. Будучи не в состоянии поглотить этот голос, власть пытается его делегитимизировать. Однако, поступая так, она косвенно признает его значимость. Если бы Лев был никем, он не удостоился бы и слова. Вместо этого его цитируют, называют по имени, ему противостоят — а это признак того, что его слова имеют вес.

Именно здесь проявляется моральная сила Церкви. Не как контрвласть, а как пространство, в котором власть оценивается по критериям, ей не подконтрольным. Лев не отвечает на полемическом поле и именно поэтому остается недосягаемым. Он свободен.

И эта свобода — безоружная и обезоруживающая — пожалуй, и есть то, что больше всего выводит из себя. И в то же время — то, что важнее всего», — написал представитель Святого престола Антонио Спадаро в соцсети Х.

Ранее в понедельник Трамп заявил, что он «не в восторге» от понтифика из-за того, что тот не одобряет ведение конфликта США в Иране. По его словам, Лев XIV «слабо разбирается в преступности и совершенно ничего не понимает во внешней политике».

«Я не хочу, чтобы Папа Римский считал нормальным наличие у Ирана ядерного оружия», - написал он в соцсети Truth Social.