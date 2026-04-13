В планах Трампа – возобновить удары по Ирану
Новость дня
В планах Трампа – возобновить удары по Ирану

Британия, Испания и Австралия сказали американцам «нет»

10:33 1635

Правительство Австралии не рассматривает возможность участия с США в блокаде Ормузского пролива. С таким заявлением выступил заместитель министра иностранных дел и торговли Мэтт Тистлтуэйт в эфире телеканала Sky News.

Он отметил, что правительство Австралии «не рассматривает возможность присоединения к блокаде».

«Мы считаем, что лучший способ добиться прочного мира и в итоге обеспечить снижение цен на бензин для австралийцев — это урегулирование путем переговоров», - сказал министр.

По его словам, Австралия «разочарована тем, что прошедшие 11 апреля в Исламабаде переговоры [Ирана и США] не привели к результату». «Мы хотели бы, чтобы эти переговоры возобновились. Это лучший способ навсегда открыть пролив, восстановить международную экономику, возобновить поставки бензина и снизить цены для австралийцев», - пояснил министр.

Комментируя в понедельник заявления американского президента Дональда Трампа о блокаде Ормузского пролива, премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе заявил, что в этом вопросе США действуют в одиночку. «Мы не получали никаких запросов. Нас не приглашали к участию [в блокаде Ормузского пролива], и я не ожидаю, что пригласят», - сказал он.

Великобритания и Испания также не будут участвовать в блокаде Ормуза.

А Япония пока не определилась, будут ли Силы самообороны участвовать в инициированной США блокаде Ормузского пролива. Об этом сообщил генсек японского кабмина Минору Кихара.

«Что касается отправки Сил самообороны, то пока ничего не решено», - сказал он.

12 апреля президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News выступил с утверждением, что часть стран НАТО намерена оказать помощь Вашингтону в вопросе Ормузского пролива. До этого он сказал, что ВМС США и других государств начинают блокаду пролива.

Ватикан ответил на выпады Трампа
Ватикан ответил на выпады Трампа обновлено 13:14
13:14 2071
Запах крови как новое международное право
Запах крови как новое международное право исповедь на заданную тему
03:12 6715
До всемирной перманентной революции рукой подать…
До всемирной перманентной революции рукой подать… горячая тема; все еще актуально
12 апреля 2026, 23:20 5557
Президент Кубы пообещал лечь на поле боя
Президент Кубы пообещал лечь на поле боя
12:14 931
США перебрасывают войска на Ближний Восток
США перебрасывают войска на Ближний Восток ВИДЕО
12:13 1373
Отцу и сыну Шихлинским вынесли приговор
Отцу и сыну Шихлинским вынесли приговор
11:56 1893
Иран и Трамп обмениваются угрозами
Иран и Трамп обмениваются угрозами
12:45 2451
Маск заявил о «захвате власти» в Венгрии
Маск заявил о «захвате власти» в Венгрии
11:15 2587
«Перемирие» закончилось: Россия атаковала Украину дронами
«Перемирие» закончилось: Россия атаковала Украину дронами
10:45 1458
Новый лидер Венгрии хочет говорить с Путиным
Новый лидер Венгрии хочет говорить с Путиным
10:43 2706
Украина сняла ограничения
Украина сняла ограничения
10:25 3075
