Британия, Испания и Австралия сказали американцам «нет»

Правительство Австралии не рассматривает возможность участия с США в блокаде Ормузского пролива . С таким заявлением выступил заместитель министра иностранных дел и торговли Мэтт Тистлтуэйт в эфире телеканала Sky News.

Он отметил, что правительство Австралии «не рассматривает возможность присоединения к блокаде».

«Мы считаем, что лучший способ добиться прочного мира и в итоге обеспечить снижение цен на бензин для австралийцев — это урегулирование путем переговоров», - сказал министр.

По его словам, Австралия «разочарована тем, что прошедшие 11 апреля в Исламабаде переговоры [Ирана и США] не привели к результату». «Мы хотели бы, чтобы эти переговоры возобновились. Это лучший способ навсегда открыть пролив, восстановить международную экономику, возобновить поставки бензина и снизить цены для австралийцев», - пояснил министр.

Комментируя в понедельник заявления американского президента Дональда Трампа о блокаде Ормузского пролива, премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе заявил, что в этом вопросе США действуют в одиночку. «Мы не получали никаких запросов. Нас не приглашали к участию [в блокаде Ормузского пролива], и я не ожидаю, что пригласят», - сказал он.

Великобритания и Испания также не будут участвовать в блокаде Ормуза.

А Япония пока не определилась, будут ли Силы самообороны участвовать в инициированной США блокаде Ормузского пролива. Об этом сообщил генсек японского кабмина Минору Кихара.

«Что касается отправки Сил самообороны, то пока ничего не решено», - сказал он.

12 апреля президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News выступил с утверждением, что часть стран НАТО намерена оказать помощь Вашингтону в вопросе Ормузского пролива. До этого он сказал, что ВМС США и других государств начинают блокаду пролива.