Новый лидер Венгрии хочет говорить с Путиным

«Нам придется сесть за стол переговоров с российским президентом. Географическое положение ни России, ни Венгрии не изменится. Наша энергетическая зависимость также сохранится на некоторое время. Необходимо усилить диверсификацию, но это не произойдет в одночасье. При необходимости мы будем вести переговоры, но друзьями мы не станем», — сказал Мадьяр.

Так политик прокомментировал слова нынешнего премьер-министра Виктора Орбана, который предупреждал, что «Тиса» в случае победы на выборах сформирует «проукраинское правительство», и обещал следить за ее переговорами с Москвой.

Мадьяр в этом же интервью призвал отнестись к этому вопросу без шуток и усомнился, что Орбан сделал это заявление всерьез. «Никто не хочет проукраинского правительства в Венгрии. Все хотят провенгерского», — объяснил он.