«Перемирие» закончилось: Россия атаковала Украину дронами

В ночь на 13 апреля Россия атаковала Украину 98 ударными дронами с шести направлений. Силам ПВО удалось сбить большинство беспилотников. Об этом сообщает Telegram Воздушных сил ВСУ.
По данным военных, в течение ночи 13 апреля россияне атаковали 98 ударными дронами типа Shahed, «Гербера», «Италмас» и беспилотниками других типов по направлениям: Орел, Брянск, Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск - РФ, Гвардейское - АР Крым.
Около 65 из запущенных дронов – «Шахеды».
Зафиксировано попадание 9 ударных дронов на 9 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 1 локации.
«Атака продолжается, в воздушном пространстве (российские) беспилотники. Соблюдайте правила безопасности!» - предупредили в Воздушных силах.
Российские войска ударили по инфраструктуре Днепровского района, на месте возник пожар. Глава областной военной администрации Александр Ганжа уточняет данные о возможных пострадавших.
В Кировоградской области Россия атаковала объект инфраструктуры, произошел пожар, сообщили глава Кировоградской областной военной администрации (ОВА) Андрей Райкович и в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.
«Вновь атаковали область дронами. На одном из объектов в Кропивницком районе возник пожар», - сообщил председатель ОВА Райкович.