«Хезболла» против переговоров Ливана и Израиля

Шиитское движение «Хезболла» выступает против прямых переговоров Ливана и Израиля. Об этом заявил заместитель главы политического совета движения Махмуд Комати.

По его словам, прекращение огня в Ливане является «заслугой» Ирана. Комати отметил, что «Хезболла» не ожидает от переговоров с Израилем положительных результатов относительно Ливана.

«Мы категорически отвергаем прямые переговоры между Ливаном и израильским противником и совершенно их не принимаем», - сказал он.

Также представитель движения заявил, что именно «жесткая позиция» исламской республики заставила США и Израиль согласиться на переговоры по прекращению огня в Ливане. При этом Вашингтон и Тель-Авив «пытаются представить ситуацию так, что инициаторами этих переговоров были они», подчеркнул Комати.

11 апреля источник телеканала Al Hadath сообщил, что переговоры Израиля и Ливана на уровне послов пройдут в Вашингтоне во вторник, 14 апреля.