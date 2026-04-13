Украина будет перехватывать «Орешники» из космоса

Украина готовится к созданию нового вида Сил ВСУ, которые смогут получать собственные разведывательные данные из космоса и сбивать орбитальные ракетные системы врага. Во время войны ГУР (Главное управление разведки Минобороны) уже провело уникальные операции, дважды выведя ракетоносители в космическое пространство.

О создании Космических Сил в Украине, секретных запусках ракет в космос, подготовке к перехвату «Орешника» и испытаниях «воздушного космодрома» в интервью РБК-Украина рассказал Глава подкомитета по государственной безопасности, обороне и оборонным инновациям Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский.

По его словам, Украина уже проводила секретные запуски. Подразделения ГУР во время полномасштабной войны дважды успешно вывели ракетоносители в космос: первый раз – на высоту более 100 километров, а второй – на высоту 204.

Таким образом, ВСУ готовят ответ на запуски российских «Орешников». Украина планирует развернуть собственные средства кинетического перехвата частично орбитальных ракетных систем типа «Орешник» еще до момента разделения их боевых частей в космосе.

У Украины имеется воздушный космодром. Уже протестирована технология пуска ракетоносителя с транспортного самолета на высоте 8 тысяч метров, что значительно повышает эффективность вывода полезной нагрузки на околоземную орбиту для реализации собственных космических проектов и специальных операций Космических Сил.

Полноценное развертывание Космических Сил с собственным созвездием спутников и независимой связью может длиться от 3 до 5 лет.