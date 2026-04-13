Маск заявил о «захвате власти» в Венгрии

Американский миллиардер Илон Маск написал в соцсети Х, что «организация финансиста Джорджа Сороса захватила власть в Венгрии».

Так Маск прокомментировал публикацию сына Сороса Александра об итогах венгерских выборов в парламент. В частности, Сорос-младший отметил, что народ Венгрии «вернул себе свою страну» после победы оппозиционной партии «Тиса». «Решительное неприятие укоренившейся коррупции и иностранного вмешательства», — подчеркнул Александр Сорос.

Выборы в Венгрии прошли 12 апреля. По результатам обработки 98,63% голосов праволиберальная партия «Тиса» евродепутата Петера Мадьяра получила 138 из 199 мест в государственном собрании. В свою очередь правящей коалиции «Фидес» и Христианско-демократической народной партии досталось 56 мандатов (в предыдущем созыве было 135). Премьер-министр Виктор Орбан признал поражение, поздравил партию «Тиса» с победой и пообещал «не сдаваться». Он должен покинуть пост премьера, который занимал с 2010 года.