Иран и Трамп обмениваются угрозами

Суда, связанные с США и Израилем, не имеют и не будут иметь права прохода через Ормузский пролив. Об этом говорится в заявлении Центрального штаба «Хатам аль-Анбия», сообщает Fars.

«Если безопасность портов исламской республики в Персидском заливе и Оманском море окажется под угрозой, ни один порт в Персидском заливе и Оманском море не останется в безопасности.

Суда, связанные с противником, не имеют права проходить через Ормузский пролив и не будут иметь такого права. Другие суда смогут, как и прежде, проходить через пролив при соблюдении правил, установленных Вооруженными силами Исламской Республики Иран», — заявил представитель штаба, добавив, что по окончании войны Иран создаст «долгосрочный механизм контроля» над Ормузским проливом.

По данным компании Lloyds List Intelligence, движение судов через Ормузский пролив полностью остановлено несколько часов назад. Как пишут иранские СМИ, этот шаг был предпринят после прямых переговоров между Вашингтоном и Тегераном в Исламабаде.

Вахид Ахмади, член парламентского комитета по национальной безопасности, заявил, что «любая морская блокада исламской республики приведет к масштабным энергетическим кризисам». По его словам, Соединенные Штаты «считали, что смогут добиться за столом переговоров хотя бы части того, чего им не удалось достичь во время войны».

Представитель верховного лидера Ирана в Индии Абдул Маджид Хаким Илахи уверяет, что Иран «готов защищаться на протяжении нескольких лет в противостоянии с США, если это потребуется». «Мы не собираемся поступаться своим достоинством, подчиняться или отдавать нашу страну и наши права другой стороне», - утверждает он.

По словам Илахи, «мы готовы к переговорам (c США», но на основе рациональности, достоинства, гуманности и соблюдения наших прав. Мы никогда не покидали стол переговоров, а они (США) его оставили, потому что о многом просили». Эмиссар верховного лидера утверждает, что у США были «неограниченные требования».

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что блокада Ормузского пролива начнется сегодня в 18:00 по бакинскому времени. Всем судам будет запрещен проход и выход из пролива. Трамп заявил, что ему все равно, вернется ли Иран за стол переговоров или нет. При этом ряд союзников отказались участвовать в инициативе Вашингтона по блокированию пролива.