ЦАХАЛ разбомбил подземную инфраструктуру «Хезболлы»

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила об уничтожении подземной инфраструктуры «Хезболлы» на юге Ливана. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

Согласно информации, операция была проведена бойцами подразделения «Яхалом» совместно с силами 13-го батальона 7-й бригады.

В ходе операции на юге Ливана военные обнаружили и ликвидировали подземные объекты, которые, как утверждается, использовались для подготовки атак против израильских сил.

Отмечается, что перед уничтожением инфраструктуры внутри были проведены обыски.