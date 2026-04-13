Азербайджанские повара дали мастер-класс в Школе гостеприимства и туризма в Белграде

Азербайджан достойно был представлен на международном мастер-классе, прошедшем в Школе гостеприимства и туризма в Белграде.

На этом мероприятии, посвященном ресторанному и гостиничному сектору, руководитель Zuğulba Mangal Steak House Нами́к Мамедов, а также профессиональная команда поваров Mangal Zuğulba и Zuğulba Sarayı — Турал Гулиев и Михаил Козлов — выступили по специальному приглашению и провели мастер-класс.

В ходе мастер-класса были представлены уникальные вкусы азербайджанской кухни, продемонстрирован профессионализм команды, сформированный годами, а также проведен обмен опытом между двумя странами в сфере гостеприимства и кулинарии.

«Это мероприятие для нас не просто мастер-класс — это еще один успешный шаг азербайджанской кухни на международной арене.

Наша команда вновь отличилась своим профессионализмом, креативным подходом и высокой культурой кухни.

Взаимное уважение и дружба, формировавшиеся годами между Сербией и Азербайджаном, вновь нашли свое отражение на этом мероприятии.

Укрепление партнерства в сфере культуры, гостеприимства и кулинарии вызывает у нас особую гордость», — отмечается в Instagram-аккаунте Zuğulba Mangal Steak House.