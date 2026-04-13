Отцу и сыну Шихлинским вынесли приговор

Экс-главе азербайджанской диаспоры на Урале Шахину Шихлинскому назначили 9 лет колонии строгого режима, его сыну Мутвалы Шихлинскому — 8 лет колонии общего режима по делу о применении насилия в отношении представителя власти.

Соответствующее решение вынес Кировский районный суд Екатеринбурга.

В начале марта Шахина Шихлинского уже приговорили к 22 годам колонии строгого режима «по обвинению в убийстве и покушении на убийство». По совокупности приговоров ему назначили 24 года лишения свободы. Первые четыре года он проведет в тюрьме, остальные — в колонии строгого режима.