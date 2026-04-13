Сколько газа экспортировал Азербайджан?

В январе – марте текущего года в Азербайджане добыто 12,6 млрд кубометров природного газа, что соответствует показателю прошлого года.

Как сообщили в Министерстве энергетики, из добытого газа 3,5 млрд кубометров приходится на блок «Азери–Чираг–Гюнешли», 6,9 млрд кубометров — на «Шахдениз», 0,4 млрд кубометра — на месторождение «Апшерон», а 1,8 млрд кубометра — на долю SOCAR.

Согласно информации, за этот период экспорт газа составил 6,5 млрд кубометров, что означает рост на 8,3%.

«Из этого объема 3 млрд кубометров приходится на Европу, 2,4 млрд кубометра — на Турцию (в том числе 1,5 млрд кубометра по TANAP), 0,8 млрд кубометра — на Грузию, 0,3 млрд кубометра — на Сирию», — говорится в сообщении.