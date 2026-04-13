Президент Кубы пообещал лечь на поле боя

12:14 942

Куба «не боится» угроз президента США Дональда Трампа относительно возможного захвата острова и готова «защищаться в случае военной агрессии». Об этом заявил президент Кубы Мигель Диас-Канель.

Диас-Канель в интервью NBC подчеркнул, что страна готова к борьбе в случае американского вторжения. Он заявил о личной готовности к самопожертвованию ради сохранения действующего режима.

«Я не боюсь. Я готов отдать свою жизнь за революцию», - подчеркнул кубинский лидер.

По словам президента Кубы, агрессия против острова «не будет иметь оправдания и приведет к тяжелым последствиям для всех сторон».

Он также выразил сомнение в том, что американское общество поддержит войну против острова.

Диас-Канель назвал действия администрации Трампа, в частности, экономическую блокаду, «несправедливыми и коварными».

Он отверг требования США о проведении многопартийных выборов, освобождении политических заключенных и признании свободной прессы.

«Мы имеем право на самоопределение и независимость, и мы не подчиняемся замыслам Соединенных Штатов», - заявил он, отвергнув возможность своей отставки.

Президент Кубы призвал Вашингтон пересмотреть свою политику, которую он считает «жестокой и подлой» в отношении кубинского народа.

Ватикан ответил на выпады Трампа
Ватикан ответил на выпады Трампа обновлено 13:14
13:14 2104
Запах крови как новое международное право
Запах крови как новое международное право исповедь на заданную тему
03:12 6720
До всемирной перманентной революции рукой подать…
До всемирной перманентной революции рукой подать… горячая тема; все еще актуально
12 апреля 2026, 23:20 5564
США перебрасывают войска на Ближний Восток
США перебрасывают войска на Ближний Восток ВИДЕО
12:13 1394
Отцу и сыну Шихлинским вынесли приговор
Отцу и сыну Шихлинским вынесли приговор
11:56 1918
Иран и Трамп обмениваются угрозами
Иран и Трамп обмениваются угрозами
12:45 2483
Маск заявил о «захвате власти» в Венгрии
Маск заявил о «захвате власти» в Венгрии
11:15 2605
«Перемирие» закончилось: Россия атаковала Украину дронами
«Перемирие» закончилось: Россия атаковала Украину дронами
10:45 1463
Новый лидер Венгрии хочет говорить с Путиным
Новый лидер Венгрии хочет говорить с Путиным
10:43 2724
Украина сняла ограничения
Украина сняла ограничения
10:25 3090

