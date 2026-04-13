Президент Кубы пообещал лечь на поле боя

Куба «не боится» угроз президента США Дональда Трампа относительно возможного захвата острова и готова «защищаться в случае военной агрессии». Об этом заявил президент Кубы Мигель Диас-Канель.
Диас-Канель в интервью NBC подчеркнул, что страна готова к борьбе в случае американского вторжения. Он заявил о личной готовности к самопожертвованию ради сохранения действующего режима.
«Я не боюсь. Я готов отдать свою жизнь за революцию», - подчеркнул кубинский лидер.
По словам президента Кубы, агрессия против острова «не будет иметь оправдания и приведет к тяжелым последствиям для всех сторон».
Он также выразил сомнение в том, что американское общество поддержит войну против острова.
Диас-Канель назвал действия администрации Трампа, в частности, экономическую блокаду, «несправедливыми и коварными».
Он отверг требования США о проведении многопартийных выборов, освобождении политических заключенных и признании свободной прессы.
«Мы имеем право на самоопределение и независимость, и мы не подчиняемся замыслам Соединенных Штатов», - заявил он, отвергнув возможность своей отставки.
Президент Кубы призвал Вашингтон пересмотреть свою политику, которую он считает «жестокой и подлой» в отношении кубинского народа.