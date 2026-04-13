Научно-хирургический центр им. М.А. Топчубашева вносит ясность

Научно-хирургический центр им. академика М.А. Топчубашева выступил с заявлением в связи с вырубкой деревьев на его территории.
«На платформе Instagram была распространена недостоверная информация о якобы незаконной вырубке деревьев, связанной с публичным юридическим лицом Научно-хирургический центр им. академика М.А. Топчубашева.
В этой связи сообщаем, что деревья, удаленные с территории, являлись сухими и аварийными, и их вырубка была осуществлена в соответствии с требованиями законодательства.
Удаление деревьев проведено на основании заключения и соответствующих решений комиссии, выданных Государственным агентством экологической экспертизы Министерства экологии и природных ресурсов. Имеются заключение, протоколы, решение комиссии по удалению зеленых насаждений и фотоматериалы.
Кроме того, вместо удаленных деревьев на территории высажены новые деревья. Фотографии прилагаются», - сказано в сообщении.