В Иране «рекорд» по смертным казням

По данным двух правозащитных организаций, в 2025 году иранские власти казнили по меньшей мере 1 639 человек, что является самым высоким годовым показателем с 1989 года. Они предупредили, что Тегеран может еще шире применять смертную казнь после январских протестов и войны с Израилем и США.

Согласно совместному ежегодному отчету норвежской организации Iran Human Rights и парижской организации Together Against the Death Penalty, эта цифра на 68% превышает показатель 2024 года, когда было зафиксировано 975 казней.

В докладе говорится, что если исламская республика «переживет нынешний кризис, существует серьезный риск того, что казни будут еще шире использоваться в качестве инструмента угнетения и репрессий».

В докладе говорится, что среди казненных было 48 женщин.

Обе группы заявили, что резкий рост числа смертных казней указывает на более широкое использование смертной казни в качестве инструмента запугивания.