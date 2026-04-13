Воздушный шарик в животе: в чем причина?

Одной из распространенных жалоб, связанных с желудочно-кишечным трактом, является вздутие живота (метеоризм). Во многих случаях оно связано с особенностями питания, однако иногда может быть признаком более серьезных заболеваний. Чтобы подробнее разобраться в теме, мы побеседовали с гастроэнтерологом Санаторно-курортного реабилитационного центра Министерства здравоохранения Санией Шахвереновой. – Что такое вздутие и как оно возникает? – Вздутие — это состояние, возникающее в результате накопления избыточного количества газов в желудочно-кишечном тракте. Чаще всего причиной является неправильное расщепление углеводов, реже — жиров и белков, а также деятельность бактерий толстого кишечника. В зависимости от состава и механизма образования газы могут включать азот, кислород, углекислый газ, водород, метан и другие вещества. Неприятный запах обычно указывает на наличие сероводорода, реже — метантиола и диметилсульфида.

– Присутствуют ли газы в норме и какими симптомами проявляется вздутие? – В норме в кишечнике человека содержится до 200 мл газа, а ежедневное выделение 600–700 мл (примерно 14–25 раз в сутки) считается вариантом нормы. После еды газы начинают перемещаться, причём этот процесс продолжается даже во сне. Вздутие может проявляться отрыжкой, ощущением распирания, усиленным газообразованием, а также болями в животе, неприятным запахом изо рта, снижением аппетита, ранним насыщением, тошнотой, урчанием и запорами. Эти симптомы могут быть связаны либо с избыточным образованием газа, либо с нарушением его продвижения по кишечнику, либо с повышенной чувствительностью пациента к нормальному количеству газа. Основной причиной повышенного газообразования являются плохо всасывающиеся углеводы. Попадая в толстый кишечник, они служат пищей для бактерий, что приводит к образованию большого количества газа. Причинами нарушения всасывания могут быть ферментная недостаточность, нарушение транспорта углеводов или органические изменения слизистой оболочки кишечника. – Что можно сказать о ферментной недостаточности? – Наиболее распространена лактазная недостаточность. При употреблении молочных продуктов в тяжёлых случаях она сопровождается диареей, а в лёгких — только вздутием. Также возможны дефициты ферментов, участвующих в переваривании простых сахаров. Фруктовые соки, фрукты, сорбит (используемый в диетических продуктах), шоколад (при дефиците сахаразы-изомальтазы) могут вызывать вздутие. Сложные углеводы и растительная клетчатка также усиливают газообразование: бобовые, зерновые (пшеница, овёс и др.), картофель, кукуруза, рис и многие овощи. – Что такое СИБР? – В норме желудок и тонкий кишечник считаются относительно стерильными по сравнению с толстым кишечником. При некоторых состояниях (болезнь Крона, лучевой энтерит, опухоли, застойные процессы и др.) количество бактерий в тонком кишечнике увеличивается. Это также может происходить при копрофагии, кишечных свищах или при длительном приёме препаратов, снижающих кислотность. Нарушения моторики кишечника также способствуют этому процессу. В результате появляются дискомфорт, вздутие, тошнота, а в тяжёлых случаях — диарея, нарушение всасывания и снижение массы тела.