Азербайджан и Литва могут открыть прямое авиасообщение

Азербайджан и Литва рассматривают открытие прямого авиасообщения. Об этом заявила премьер-министр Литвы Инга Ругинене.

«Касательно вопроса прямого авиасообщения могу сказать, что со мной произошла довольно показательная история. Вчера на встрече с премьер-министром Азербайджана Али Асадовым мы обсудили широкий круг вопросов. В какой-то момент он поинтересовался, как прошла моя поездка. Я ответила, что все было хорошо, но добираться пришлось с пересадкой через Стамбул. Тогда я отметила, что, возможно, стоит рассмотреть запуск прямого рейса – это могло бы еще больше сблизить наши страны. В итоге мы договорились отдельно проработать этот вопрос», – сказала она.

Ругинене также подчеркнула, что уже с мая «стартует серия важных встреч» между деловыми кругами Литвы и Азербайджана.