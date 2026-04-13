Принц Пехлеви уверен, что Трамп и Израиль не смогут изгнать аятолл

Находящийся в изгнании иранский принц Реза Пехлеви заявил в понедельник в парламенте Швеции, что будущее Ирана в конечном итоге будет решаться его народом, а не иностранными силами.

«Битва в моей стране сегодня идет не между реформаторами и сторонниками жесткой линии; это битва между оккупацией и освобождением; это битва за душу нации. То, чему мы являемся свидетелями, — это не мимолетное протестное движение; это восстание поколений, самое глубокое восстание в Иране с 1979 года», — сказал он.

Пехлеви заявил, что единственной важной войной является война Исламской Республики против иранского народа, добавив, что она усиливается с каждым днем и что в этом конфликте не наступило никакого режима прекращения огня.

Он отметил, что Исламская Республика с момента своего основания «никогда не вела себя как нормальное правительство и распространяла свое влияние через подконтрольные силы от Бейрута до Багдада и Саны».

Говоря об отключениях интернета в Иране, он заявил, что власти заставляют замолчать диссидентов, закрывают доступ к сети и открывают огонь по безоружным людям, добавив, что цена подавления протестов оказалась катастрофической.