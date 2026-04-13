МЧС закрыло опасную заправку

Агентство государственного надзора за безопасным ведением работ в промышленности и горнодобывающей сфере при Министерстве по чрезвычайным ситуациям продолжает принимать необходимые меры по обеспечению безопасности в промышленности и горнодобывающих работах.

В рамках этих мероприятий инспекторами Агентства была проведена плановая проверка на автозаправочной станции, принадлежащей индивидуальному предпринимателю Эльчину Исмаилзаде в селе Дюньямалылар Бейлаганского района. В ходе проверки было выявлено нарушение, представляющее угрозу для жизни и здоровья людей. Установлено, что на двух резервуарах для хранения топлива на автозаправочной станции отсутствуют дыхательные клапаны.

«Учитывая невозможность немедленного устранения выявленного нарушения и создаваемую им угрозу для жизни и здоровья людей, эксплуатация автозаправочной станции была приостановлена сотрудниками Агентства. Экземпляр составленного акта по устранению нарушения передан владельцу. С ним также была проведена профилактическая беседа по вопросам технической безопасности, даны соответствующие рекомендации по устранению выявленного нарушения», - сообщили в МЧС.