Испания недовольна решением Трампа

Министр обороны Испании Маргарита Роблес назвала план президента США Дональда Трампа по блокаде Ормузского пролива «бессмыслицей», сообщает BFM.

«Это еще один эпизод в нисходящей спирали, в которую втянут мир», — сказала глава испанского оборонного ведомства.

Раблес подчеркнула, что испанское правительство выступает против конфликта и опасается его экономических последствий. Министр обороны добавила, что Трамп и израильский премьер Биньямин Нетаньяху пытаются навязать международному сообществу свои правила и Мадрид не может этого принять.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что США заблокируют Ормузский пролив 13 апреля в 18:00 по Баку. Также он рассматривает возобновление ограниченных ударов по Ирану в дополнение к блокаде Ормузского пролива на фоне провала переговоров.