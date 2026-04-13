Россияне массово переходят в азиатские мессенджеры

После ограничений доступа к Telegram в России резко выросла аудитория азиатских мессенджеров. В марте их месячная аудитория увеличилась почти на 60%, а спрос на альтернативные платформы в первом квартале 2026 года вырос на 50%. Об этом говорят данные МТС AdTech.

В основном россияне начали переходить на популярные мессенджеры из азиатских стран. Быстрее всего растут турецкий BiP, южнокорейский KakaoTalk и китайский WeChat. BiP за март более чем удвоил месячную активную аудиторию в России, увеличив ее на 105% — до 1,68 млн уникальных пользователей. KakaoTalk прибавил 82% и достиг 436,4 тыс. пользователей. Прирост аудитории WeChat, который является основным мессенджером в Китае, составил 15% за март 2026 года. Сейчас число ежемесячно активных российских пользователей WeChat составляет более 1,15 млн человек.

Интерес к незаблокированным мессенджерам подтверждают и данные магазинов приложений. На фоне ограничений BiP занял второе место среди самых скачиваемых приложений в категории «Соцсети» в российском App Store, уступив только мессенджеру Max. В RuStore у него 300 тыс. скачиваний. На третьем месте в App Store находится американский imo.im — приложение для звонков и обмена сообщениями. Проект был создан командой разработчиков из Пало-Альто под руководством Джорджа Харика, одного из первых инженеров Google. Приложение принадлежит компании PageBites и предлагает базовые функции общения. У сервиса — 1 млн скачиваний в RuStore.