Предложение Путина «не было востребовано»

Предложение России о вывозе обогащенного урана из Ирана остается в силе, но до сих пор «оно не было востребовано», заявили в Кремле.

«Это предложение было озвучено президентом Путиным в контактах и с США, и с региональными государствами. Это предложение в силе, но оно не было востребовано», - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Его слова приводит Интерфакс.

Песков добавил, что «Россия продолжает быть открытой для того, чтобы предоставить любые добрые услуги, которые будут способствовать деэскалации напряженности вокруг Ирана».

На прошлой неделе глава «Росатома» Алексей Лихачев также подтвердил, что «Росатом» готов помочь решить проблему вывоза высокообогащенного урана из Ирана.