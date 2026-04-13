Пашинян заявил, что сотрудничать с Азербайджаном выгодно

Премьер-министр Армении Никол Пашинян связал экономический рост в стране с диалогом с Азербайджаном.

«Мы вступаем в совершенно новый этап экономического развития, и это связано с мирным процессом, налаженным между Арменией и Азербайджаном. В ближайшем будущем мы ожидаем важные события, которые связаны прежде всего с запуском проекта TRIPP, имеющего важное значение…» - сказал Пашинян на встрече с представителями крупных работодателей в Армении.

По словам премьера, экспорт по железной дороге также возможен, конечно, через территорию Грузии.

«Политическое соглашение состоит в том, что эта железная дорога никогда не будет закрыта, то есть это надежный маршрут как для импорта, так и для экспорта. Но, насколько я понимаю, мы до сих пор не используем железную дорогу специально для экспорта, потому что работали 30-летние логистические цепочки, и логично, что для их трансформации, во-первых, необходимо доверие, люди должны понимать, что говорится, насколько это долговечно и надежно, а во-вторых, логистические цепочки должны измениться, потому что одно дело мыслить логикой грузовика, и совсем другое — логикой вагона», - сказал Пашинян.