Атака на Череповец: удары по промзоне «Северстали» и химзаводу «Апатиты»

Украинские БПЛА атаковали около полудня промышленную зону «Северстали» в городе Череповце Вологодской области. Как передают российские Telegram-каналы, есть попадания. Местные власти сообщили о прилете трех дронов. Они якобы были сбиты.

В понедельник, 13 апреля, в Череповце Вологодской области РФ прогремели взрывы. Под атакой оказался местный химический завод.

По состоянию на 11:20 (12:20 по Баку) губернатор Вологодской области Георгий Филимонов заявил, что дроны движутся в направлении Вологды и Череповца.

«Над Вологодской областью возможно движение беспилотников. БПЛА движутся в направлении Вологды и Череповца», – писали местные паблики.

Уже через несколько минут появилась информация о сбитии якобы двух дронов над городом.

«Над Череповцом сбили два беспилотника. Об этом в своих соцсетях сообщил губернатор Георгий Филимонов», - писали местные паблики.

Вероятно, под очередной атакой оказался химический завод «Апатит» группы «ФосАгро», являющийся одним из крупнейших в Европе производителей фосфорсодержащих удобрений. Предприятие также выпускает фосфорную и серную кислоту и входит в число лидеров в России по объемам производства NPK-удобрений.

Его продукция экспортируется в Европу, Азию и Латинскую Америку, а также используется в производстве боеприпасов и военной техники для нужд армии РФ.

Попадание по химическому предприятию впоследствии подтвердили местные жители, они сообщили о двух прямых попаданиях БПЛА.