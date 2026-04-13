Азербайджанцам запретили вход в немецкий музей

Военно-исторический музей в Кобленце ограничил доступ на свою территорию для граждан 26 государств, объяснив это соображениями безопасности.

Поскольку экспозиция располагается на действующей базе Бундесвера, на посетителей теперь распространяются строгие регламенты военного объекта.

В список стран, чьим гражданам закрыт въезд, вошли Россия и Украина, а также Ирак и Иран. Кроме того, ограничения затронули КНР, КНДР, Афганистан, Пакистан, Вьетнам и бывшие республики СССР, не входящие в состав Евросоюза. В администрации учреждения подчеркнули, что данные меры продиктованы необходимостью соблюдения особого режима охраны территории.