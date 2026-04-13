В Иране восстановили железнодорожное сообщение

Иран восстановил железнодорожное сообщение между Тегераном, Тебризом и Мешхедом после нескольких дней сбоев, вызванных американо-израильскими ударами, сообщает агентство IRNA.

Поезда возобновили движение после четырех-пятидневной приостановки. Рейс по маршруту Тегеран — Тебриз — Ван также отправился в сторону Турции по восстановленным путям.

Нарушение сообщения произошло после того, как президент США Дональд Трамп пригрозил нанести удары по транспортной инфраструктуре, включая мосты и железные дороги, в рамках военной кампании. Атаки на ключевые маршруты и мосты вынудили приостановить железнодорожное сообщение в ряде регионов, что повлияло на перемещение гражданского населения и логистику до завершения ремонтных работ.