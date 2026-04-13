Нетаньяху рядом с Трампом

Согласно сообщению израильских СМИ, Вэнс позвонил главе израильского правительства с борта самолета. Он подробно проинформировал Нетаньяху о ходе переговоров и стратегии Вашингтона в отношении иранской ядерной программы.

По словам Нетаньяху, администрация Дональда Трампа определила «ключевой приоритет» в диалоге с Тегераном. Главным требованием президента США является полное устранение всего накопленного Ираном обогащенного материала. Вашингтон намерен добиться гарантий того, что любая деятельность по обогащению урана на территории Ирана будет прекращена на многие годы, возможно, и на десятилетия вперед.

Накануне сообщалось, что президент США Дональд Трамп принял решение о применении «максимального давления» на Иран, включая установление морской блокады Ирана. Нетаньяху подчеркнул, что Израиль «полностью разделяет и поддерживает эту жесткую позицию Белого дома, считая ее необходимой для обеспечения региональной безопасности».

Кроме того, согласно данным опроса, проведенного Еврейским университетом в Иерусалиме, почти две трети израильтян выступают против прекращения огня с Ираном. При этом общественное мнение разделилось в вопросе, стоит ли Израилю соблюдать двухнедельное перемирие или возобновить атаки.