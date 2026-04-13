Бывший главбух-налоговик присваивал крупные суммы денег

Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего главного бухгалтера 4-го территориального налогового управления Государственной налоговой службы (ГНС) при Министерстве экономики Рашада Бабаева, возбужденного в Главном управлении по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре на основании материалов, поступивших из ГНС. Об этом сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Азербайджана.

Сообщается, что в ходе предварительного следствия были выявлены основания для подозрения в том, что в период работы на указанной должности Рашад Бабаев, злоупотребляя своим служебным положением, в 2022–2025 годах присвоил в крупном размере вверенные ему денежные средства, умышленно внося ложные сведения в официальные документы и информационные ресурсы и перечисляя средства на свой зарплатный счет.

На основании собранных доказательств Рашаду Бабаеву предъявлено обвинение по статьям 179.3.2 (присвоение с причинением крупного ущерба) и 313 (служебный подлог) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики. В его отношении избрана мера пресечения в виде передачи под надзор полиции.

Уголовное дело направлено для рассмотрения в Сумгаитский суд по тяжким преступлениям.