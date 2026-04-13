Оставайтесь онлайн с решениями MiFi и Wi-Fi от Azercell

ООО Azercell Telecom предоставляет своим абонентам доступ к высокоскоростному мобильному интернету на выгодных условиях в рамках новой кампании. Так, при подключении к одному из трех нижеперечисленных интернет-тарифов клиенты получают в подарок устройство MiFi или Wi-Fi вместе с постоплатным номером.

Мобильный оператор представил устройства с поддержкой подключения до 32 пользователей в рамках специальной кампании.

В рамках предложения пользователи могут выбрать интернет-пакет объемом 60 ГБ за 39 AZN в месяц, 100 ГБ - за 49 AZN и 200 ГБ - за 59 AZN.

Современные и функциональные устройства MiFi и Wi-Fi обеспечивают стабильное и бесперебойное интернет-соединение в любом месте. Они поддерживают одновременное подключение до 32 пользователей, что делает их удобным решением как для личного, так и для совместного использования.

В рамках кампании устройства предоставляются совершенно бесплатно на основании годового контракта. Для того чтобы воспользоваться данным предложением, выбранный интернет-пакет должен использоваться не менее 12 месяцев.

Подключиться к предложению можно в центрах продаж и обслуживания Azercell.

Более подробная информация доступна по ссылке: https://www.azercell.com/ru/personal/campaigns/special-offers/istenilen-vaxt-ve-istediyin-yerde-onlayn-ol.html