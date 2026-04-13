В Европе нефть взлетела до $150

Цена физической нефти в Европе взлетела почти до $150 за баррель после заявления США о блокаде Ормузского пролива.

Цены на физические поставки нефти взлетели до рекордных значений в Европе в понедельник после того, как США объявили о блокаде морских портов Ирана и Ормузского пролива, который остается под контролем Тегерана, решившего взимать плату за прохождение судов.

В понедельник спотовая цена североморской нефти Forties достигла ‌отметки $148,87 за баррель и установила исторический рекорд — выше пиков 2008 года, сообщает Reuters со ссылкой на данные LSEG.

На фьючерсном рынке нефть торгуется на уровнях существенно ниже: контракты на сорт Brent держатся около $102 за баррель и дорожают на 7% по сравнению с уровнями прошлой недели.