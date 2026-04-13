Масштабная операция против ИГИЛ в Турции

В результате полицейской операции против ИГИЛ в 56 провинциях Турции задержаны 525 подозреваемых, сообщает Министерство внутренних дел Турции.

В заявлении министерства говорится, что задержанные подозреваются в оказании финансовой поддержки организации, ранее имели связи с ИГИЛ и находились в розыске по ордерам на арест.

Операции проводились в координации с Национальной разведывательной организацией (MİT) и Департаментом по борьбе с терроризмом Главного управления безопасности Министерства внутренних дел.