USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
В планах Трампа – возобновить удары по Ирану
Новость дня
«Настоящий базар» между США и Ираном

Axios
17:24 1924

Пакистан, Турция и Египет продолжат контакты с США и Ираном, чтобы возобновить переговоры сторон в ближайшие дни до окончания перемирия, пишет Axios со ссылкой на источники.

«Мы не находимся в полном тупике. Дверь еще не закрыта. Обе стороны ведут переговоры. Это настоящий базар», — сказал региональный источник издания.

Источник издания в оригинале использовал слово bazaar, которое происходит от персидского bāzār — место с хаотичной торговлей.

США и Иран так и не смогли договориться в Пакистане по вопросам ядерной тематики и санкционных ограничений. США требовали от Ирана заморозить программу по обогащению урана и отказаться от запасов высокообогащенного урана. Иран настаивал, чтобы США разблокировали активы исламской республики, рассказали источники Axios.

Американский чиновник заявил Axios, что сделка между США и Ираном все еще может быть достигнута, если тот «проявит большую гибкость и признает, что предложение Исламабада — это лучшее, что он может получить».

CBS News также утверждает, ссылаясь на источники, что Пакистан активировал свои дипломатические усилия, чтобы вернуть Тегеран и Вашингтон за стол переговоров. Высокопоставленный пакистанский чиновник сообщил телеканалу, что Исламабад находится в контакте с представителями двух стран и призывает их возобновить диалог ради достижения мира.

Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться