Мадьяр о том, что ждет Венгрию

«Я прошу все зарубежные государства относиться к Венгрии с таким же уважением, с каким она относится к ним. Мы должны уважать другие суверенные государства. И в отличие от прежних времен, я не буду вмешиваться во внутренние дела ни одной другой страны, даже балканских стран», - сказал Мадьяр, которому предстоит стать новым премьер-министром Венгрии, сменив на этом посту Виктора Орбана.

Новое правительство Венгрии не будет вмешиваться в дела других государств и ожидает от них такого же отношения к себе. Об этом заявил глава венгерской партии «Тиса» Петер Мадьяр, одержавшей 12 апреля победу на парламентских выборах в стране.

Кроме того, будущий премьер-министр Венгрии обещает не допустить повторения истории Виктора Орбана, который находился на посту премьер-министра четыре срока подряд. Об этом он заявил на пресс-конференции в Будапеште.

Мадьяр поддержал и актуализировал идею, которая звучала от него ранее, об ограничении срока работы премьер-министра.

Лидер партии «Тиса», который получил конституционное большинство и возможность изменить основной закон Венгрии, заявил, что это непременно произойдет: «Мы изменим венгерскую конституцию».

«Мы установим ограничение в два срока (для премьер-министра), что в Венгрии будет означать восемь лет на посту премьера», – заявил он. Мадьяр не уточнил, идет ли речь об ограничении непрерывного срока или общего. Нужно отметить, что в других европейских государствах такого ограничения нет.

Также Мадьяр заверил, что Венгрия «присоединится к Европейской прокуратуре». Это действие, которое блокировалось при Орбане, необходимо также для разблокирования европейского финансирования. «Главная задача – вернуть в Венгрию около 20 млрд евро, без которых экономический рост невозможен», – заявил он.

Будущий премьер-министр Венгрии заявил, что его страна будет продолжать покупать российскую нефть, но в то же время будет стремиться диверсифицировать энергетический баланс и закупки энергии: «Во-первых, это дает нам безопасность, а энергетическая безопасность является одним из важнейших вопросов для Венгрии. Во-вторых, именно так можно покупать нефть и газ по самым низким ценам. Если вы покупаете апельсины из трех мест – с востока, запада и юга, – то даже во время геополитического конфликта или войны вы сможете их покупать, причем дешевле, ведь поставщики будут конкурировать между собой. То же касается нефти и газа».

«Россия будет рядом, Венгрия будет рядом. Поэтому мы будем пытаться диверсифицировать поставки. Это не значит, что мы хотим полностью отказаться от сотрудничества. Мы хотим покупать нефть дешево и надежно», – сказал он.

Мадьяр напомнил, что пока продолжается российско-украинская война, действуют санкции Европейского союза против России: «Но как только война закончится – а мы надеемся, что переговоры будут успешными и это произойдет скоро, – Европа сразу же отменит санкции». По его мнению, покупать сырье по высоким ценам «не в интересах» ЕС, когда соседом является РФ.

Будущий премьер Венгрии заявил, что страна не поддержит ускоренное вступление Украины в Евросоюз (ЕС). Он отметил, что будет обсуждать с лидерами ЕС идею кредита для Украины.