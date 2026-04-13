Новый приговор Ульвие Ильясовой

Инара Рафикгызы
17:39 1560

Бакинский апелляционный суд вынес решение по уголовному делу директора AzE Estetik Mərkəz Ульвии Ильясовой, обвиняемой в гибели своей родственницы после эстетической операции.

Как сообщил haqqin.az представитель потерпевшей стороны Ульви Нагиев, в ходе заседания под председательством судьи Агиля Мусаева апелляционная жалоба потерпевшей стороны была частично удовлетворена. Ильясовой назначено наказание в виде 3 лет 9 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительном учреждении общего режима. К ней был применен акт амнистии, и срок наказания сокращен на 6 месяцев.

Кроме того, удовлетворен гражданский иск потерпевшей стороны о возмещении материального и морального ущерба. Суд постановил, что У.Ильясова должна выплатить потерпевшей стороне в общей сложности 72 516 манатов (50 тысяч манатов — за моральный вред, 22 тысячи манатов — за материальный ущерб).

Напомним, в апреле прошлого года было возбуждено уголовное дело по факту смерти Сабиры Велиевой, 1984 года рождения, после хирургической операции. Было установлено, что директор AzE Estetik Mərkəzi Ульвия Ильясова провела Велиевой процедуру липосакции. Затем отвезла ее домой, оставив без врачебного наблюдения. На следующий день Велиева умерла от острой кровопотери. В отношении Ильясовой были выдвинуты обвинения по статьям 143 (оставление в опасности) и 314.2 (небрежность, повлекшая смерть по неосторожности) Уголовного кодекса. Согласно решению Сураханского районного суда, Ильясова приговорена к 3 годам и 2 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении поселкового типа. На решение подали жалобы все три стороны — потерпевшая, ответчик и обвинение. Бакинский апелляционный суд оставил решение первой инстанции в силе. Представитель потерпевшей стороны подал кассационную жалобу в Верховный суд. Верховный суд отменил приговор и направил дело на новое рассмотрение.

