ЦАХАЛ о ликвидированных командирах «Хезболлы»

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о ликвидации командиров «Хезболлы» в Ливане.

По информации армейской пресс-службы, в результате операции «Рык льва» (8 апреля 2026 года) были ликвидированы высокопоставленные командиры «Хезболлы» в Бейруте, Бекаа и на юге Ливана.

Ключевые ликвидированные командиры:

- Хассан Муттафа Насер: командир штаба логистики, отвечавший за контрабанду и хранение оружия. Ключевая фигура в попытках восстановления боеспособности организации.

- Али Касем, Абу Али Аббас и Али Хагази: верхушка разведывательного подразделения. Курировали сбор данных об Израиле и формировании «банка целей».

- Абу Мухаммад Хабиб: замкомандира ракетных сил. Руководил обстрелами Израиля и процессом усиления ракетного потенциала.

Кроме того, были ликвидированы более 250 террористов, а также ответственных за артиллерию и оборону в различных подразделениях террористической организации «Хезболла».