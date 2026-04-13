В планах Трампа – возобновить удары по Ирану
Новость дня
В планах Трампа – возобновить удары по Ирану

ЦАХАЛ о ликвидированных командирах «Хезболлы»

ФОТО
18:01 1051

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о ликвидации командиров «Хезболлы» в Ливане.

По информации армейской пресс-службы, в результате операции «Рык льва» (8 апреля 2026 года) были ликвидированы высокопоставленные командиры «Хезболлы» в Бейруте, Бекаа и на юге Ливана.

Ключевые ликвидированные командиры:

- Хассан Муттафа Насер: командир штаба логистики, отвечавший за контрабанду и хранение оружия. Ключевая фигура в попытках восстановления боеспособности организации.

- Али Касем, Абу Али Аббас и Али Хагази: верхушка разведывательного подразделения. Курировали сбор данных об Израиле и формировании «банка целей».

- Абу Мухаммад Хабиб: замкомандира ракетных сил. Руководил обстрелами Израиля и процессом усиления ракетного потенциала.

Кроме того, были ликвидированы более 250 террористов, а также ответственных за артиллерию и оборону в различных подразделениях террористической организации «Хезболла».

ЭТО ВАЖНО

Британия резко критикует Израиль
Британия резко критикует Израиль
20:00 225
В Анкаре заявили, что Израиль может объявить Турцию врагом
В Анкаре заявили, что Израиль может объявить Турцию врагом
19:52 407
Пезешкиан заступился за папу римского
Пезешкиан заступился за папу римского обновлено 19:29
19:29 5920
Пезешкиан о «сплоченности нации»
Пезешкиан о «сплоченности нации»
19:05 885
Французский гигант финансировал ИГИЛ
Французский гигант финансировал ИГИЛ
18:55 1462
Преемник Орбана о вступлении Украины в ЕС
Преемник Орбана о вступлении Украины в ЕС
18:28 2270
Бахрейн протестует
Бахрейн протестует
18:17 2188
Новый лидер Венгрии: Если Путин мне позвонит...
Новый лидер Венгрии: Если Путин мне позвонит... обновлено 18:09
18:09 7686
ЦАХАЛ о ликвидированных командирах «Хезболлы»
ЦАХАЛ о ликвидированных командирах «Хезболлы» ФОТО
18:01 1052
Атака на крупнейший российский химзавод «Апатит»
Атака на крупнейший российский химзавод «Апатит» ВИДЕО; обновлено 17:50
17:50 6538
Мадьяр о том, что ждет Венгрию
Мадьяр о том, что ждет Венгрию новость дополнена
17:38 1980
