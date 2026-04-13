Бахрейн протестует

МИД Бахрейна вызвал временного поверенного в делах Ирака в Манаме, чтобы выразить протест против продолжающихся, по его информации, атак беспилотников с иракской территории на королевство и другие страны-участницы Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива.

Об этом сообщает Iran International со ссылкой на внешнеполитическое ведомство Бахрейна.

Бахрейн направил официальную ноту протеста и призвал Ирак безотлагательно и ответственно отреагировать на угрозы, добавив, что королевство оставляет за собой право принять все необходимые меры для обеспечения своей безопасности и стабильности.