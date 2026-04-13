Упала и нефтедобыча

Добыча нефти на Ближнем Востоке резко упала на фоне кризиса в Ормузском проливе. По данным ОПЕК, в марте добыча стран картеля сократилась на 7,9 млн баррелей в сутки — до 20,79 млн, что означает падение примерно на 27%.

Основной причиной стал почти полный паралич судоходства в Ормузском проливе, который нарушил экспорт и вынудил крупнейших производителей сократить добычу.

Наибольшее снижение зафиксировано в Ираке, Саудовской Аравии, Кувейте и ОАЭ; также небольшое падение отмечено в Иране и ряде других стран. В ОПЕК подчеркнули, что перебои с поставками носят временный характер. В организации ожидают восстановления спроса во второй половине года.

При этом ОПЕК сохранила прогноз по мировому спросу на нефть на уровне прошлого месяца, ожидая роста на 1,4 млн баррелей в сутки в текущем году. Слабость спроса во втором квартале из-за конфликта на Ближнем Востоке носит временный характер и будет компенсирована ростом позднее в этом году, считают в ОПЕК.