Французский гигант финансировал ИГИЛ

Парижский суд признал французского цементного гиганта Lafarge (ныне часть Holcim) виновным в финансировании терроризма в Сирии и нарушении санкций Евросоюза. Об этом сообщают французские СМИ.

В 2013–2014 годах сирийский филиал Lafarge выплатил около €5,6 млн вооруженным группировкам, включая ИГИЛ, чтобы сохранить работу своего цементного завода во время гражданской войны в Сирии.

Компания и восемь бывших топ-менеджеров были признаны виновными. Бывший генеральный директор Брюно Лафон приговорен к шести годам тюремного заключения.

В 2022 году Lafarge уже признала себя виновной в США и выплатила $778 млн за оказание материальной поддержки террористическим группам.