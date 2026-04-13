Пезешкиан о «сплоченности нации»

Президент Исламской Республики Иран Масуд Пезешкиан заявил о «полном провале вражеских стратегий, направленных на дестабилизацию страны». В ходе визита в Министерство дорог и городского развития он сообщил, что Иран «выдержал беспрецедентное давление последних сорока дней».

В своем выступлении Пезешкиан отметил, что «расчеты противников Тегерана на быструю деградацию государственной системы не оправдались благодаря сплоченности нации».

«Заблуждение врагов о том, что страна быстро рухнет, было развеяно сопротивлением и стойкостью иранского народа в течение последних сорока с лишним дней. Сегодняшние угрозы ударов по гражданской инфраструктуре — это не признак силы, а явное свидетельство их бессилия и неспособности навязать нам свою волю», — заявил президент.

Он выразил особую благодарность сотрудникам портов, транзитных коридоров и объектов базовой инфраструктуры за их «самоотверженный труд». По словам Пезешкиана, стабильная работа транспортных артерий является залогом прочности обороны страны.