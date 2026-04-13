Россиянам надоело умирать в Украине

Темпы набора контрактников в российскую армию упали на 20% по сравнению с 2025 годом. Об этом пишет в своем анализе немецкий исследователь Янис Клюге.

По его оценкам, после относительно стабильного 2024 года темпы вербовки начали снижаться, а в течение 2025–2026 годов эта тенденция только усилилась. В частности, в определенные периоды сокращение составляло около 20% по сравнению с предыдущими месяцами.

В зависимости от источника информации, темпы вербовки россиян в первом квартале 2025 года составляли от 1000 до 1200 человек в день. В первом квартале 2026 года этот показатель составлял от 800 до 1000 человек в день.

По словам аналитика, ему удалось добавить несколько регионов в выборку, которая сейчас охватывает 40 регионов, или 47% населения России, несмотря на то что один регион прекратил публикацию данных (Кировский), а другой был исключен, поскольку публикует только сумму расходов на вербовку и компенсации раненым или погибшим солдатам.

«Хотя это несколько повысило достоверность данных, но не привело к заметным изменениям в оценках вербовки. Размер региональных надбавок за трудоустройство колебался в конце 2025 года, поскольку многие регионы пытались сбалансировать свои бюджеты и/или не нуждались в дополнительных новобранцах для выполнения своих квот…

Что касается регионов, которые увеличивают свои надбавки, можно с уверенностью сделать вывод, что набор персонала идет не по плану и что более медленный набор персонала не является результатом снижения целевых показателей, установленных министерством обороны», – добавил Клюге.