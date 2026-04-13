В Анкаре заявили, что Израиль может объявить Турцию врагом

Израильские власти и оппозиция «стремятся объявить Анкару новым врагом», заявил глава МИД Турции Хакан Фидан агентству Anadolu.

«После Ирана Израиль не может жить без врага. Мы видим, что не только администрация [премьер-министра Израиля Биньямина] Нетаньяху, но и некоторые, хоть и не все представители оппозиции, стремятся объявить Турцию новым врагом, используя политическую риторику», — отметил Фидан.

Глава МИД Турции также назвал действия Израиля в Ливане «частью политики экспансии», что может «привести к региональному конфликту». При этом «позиция, которую занимает Турция в отношении Газы, Ливана и всего региона, противоречит экспансионистской политике Израиля и ставит его в затруднительное положение», добавил Фидан.