Блокада началась
Блокада началась

Европа спрашивает с Турции за Имамоглу

Руслан Баширли
20:11 1966

Европейский суд по правам человека направил Турции запрос из шести вопросов по делу бывшего мэра Стамбула Экрема Имамоглу, который в настоящее время находится под стражей.

В письме к правительству ЕСПЧ потребовал предоставить все материалы, связанные с уголовным делом против Имамоглу. Официальный ответ и процесс защиты будет осуществляться Департаментом прав человека Министерства юстиции Турции.

Суд задал следующие вопросы:

1. Обращался ли Имамоглу в национальные суды в соответствии со статьей 35/1 Европейской конвенции?

2. Соответствует ли его содержание под стражей требованиям статьи 5/1 Конвенции?

3. Представили ли судьи, вынесшие решение о его первоначальном и продолжительном аресте, достаточные основания для лишения свободы в соответствии со статьей 5/3?

4. Обжаловал ли Имамоглу законность лишения свободы в вышестоящем суде в соответствии со статьей 5/4?

5. Применялись ли ограничения со стороны государства под видом статьи 5 Конвенции, но фактически с другими целями?

6. Ограничено ли участие Имамоглу в президентских выборах, как утверждает он сам?

Кроме того, ЕСПЧ попросил правительство предоставить копии соответствующих частей следственного дела и всех документов, связанных с уголовным преследованием Имамоглу.

«Хезболла» умирает, но не сдается
«Хезболла» умирает, но не сдается обновлено 22:45
22:45 978
Нетаньяху заявил о крушении аятолл
Нетаньяху заявил о крушении аятолл
22:32 671
Трамп извиняться не собирается
Трамп извиняться не собирается обновлено 22:18
22:18 7999
«Психотическое государство» проигрывает одну битву за другой
«Психотическое государство» проигрывает одну битву за другой главная тема
20:53 3096
Трамп либо заберет «карту» Ирана, либо проиграет
Трамп либо заберет «карту» Ирана, либо проиграет все еще актуально
13:57 4627
Смертники хотели убить папу римского
Смертники хотели убить папу римского видео
21:46 1382
Президент Кубы пообещал лечь на поле боя. Трамп обещает заглянуть
Президент Кубы пообещал лечь на поле боя. Трамп обещает заглянуть обновлено 21:31
21:31 2537
У США с Ираном увидели прогресс
У США с Ираном увидели прогресс
21:22 1260
Вице-президент США привел иранцев в ярость
Вице-президент США привел иранцев в ярость обновлено 21:34
21:34 3549
Блокада началась
Блокада началась видео; обновлено 20:39
20:39 15075
Доллары, баррели и человеческие жизни. Завтра в 10:00
Доллары, баррели и человеческие жизни. Завтра в 10:00 продолжение главной темы; все еще актуально
01:16 8811
