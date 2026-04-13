Европа спрашивает с Турции за Имамоглу

Европейский суд по правам человека направил Турции запрос из шести вопросов по делу бывшего мэра Стамбула Экрема Имамоглу, который в настоящее время находится под стражей.

В письме к правительству ЕСПЧ потребовал предоставить все материалы, связанные с уголовным делом против Имамоглу. Официальный ответ и процесс защиты будет осуществляться Департаментом прав человека Министерства юстиции Турции.

Суд задал следующие вопросы:

1. Обращался ли Имамоглу в национальные суды в соответствии со статьей 35/1 Европейской конвенции?

2. Соответствует ли его содержание под стражей требованиям статьи 5/1 Конвенции?

3. Представили ли судьи, вынесшие решение о его первоначальном и продолжительном аресте, достаточные основания для лишения свободы в соответствии со статьей 5/3?

4. Обжаловал ли Имамоглу законность лишения свободы в вышестоящем суде в соответствии со статьей 5/4?

5. Применялись ли ограничения со стороны государства под видом статьи 5 Конвенции, но фактически с другими целями?

6. Ограничено ли участие Имамоглу в президентских выборах, как утверждает он сам?

Кроме того, ЕСПЧ попросил правительство предоставить копии соответствующих частей следственного дела и всех документов, связанных с уголовным преследованием Имамоглу.