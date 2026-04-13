Крупные проверки на азербайджанском телеканале

В редакции азербайджанского телеканала Space начались крупные проверки в связи с возможными финансовыми нарушениями, написала в соцсетях азербайджанская журналистка Арифа Алиева.

Проверки охватывают период деятельности руководителя телеканала Вадо Коровина. В то же время проверяется деятельность его зятя Наримана Абдулалиева, который также работает на телеканале.

По словам журналистки, в последнее время Коровин управлял телеканалом, «как своим личным хозяйством». Он якобы отстранил от телеэфира профессиональные кадры, привлекая на их место своих родственников.