Нетаньяху пообещал Орбану вечную память

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поддержал главу правительства Венгрии Виктора Орбана после поражения на парламентских выборах.
«Я хочу выразить глубокую признательность моему дорогому другу Виктору Орбану, истинному другу Израиля, который твердо стоял на стороне нашей страны перед лицом несправедливого международного очернения.
И который поддержал солдат Израиля в нашей справедливой войне ради самообороны против жестоких террористов. Народ Израиля будет помнить об этом вечно», — написал израильский премьер в соцсети Х.