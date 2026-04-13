Вице-президент США привел иранцев в ярость

В ходе переговоров в Исламабаде США предложили Ирану принять мораторий на обогащение урана сроком 20 лет, пишет Axios.
По словам источников, иранцы ответили встречным предложением о более коротком, «однозначном» сроке (менее 10 лет).
США также потребовали от Ирана вывезти из страны весь высокообогащенный уран. Иранцы в ответ заявили, что согласны на «контролируемый процесс обеднения» (разбавления) вместо вывоза.
Несмотря на отсутствие договоренности, к утру воскресенья иранцы считали, что близки к первоначальному соглашению, и были застигнуты врасплох пресс-конференцией вице-президента США Джей Ди Вэнса. Вице-президент не дал никаких намеков на близость сделки, обвинил иранскую сторону и объявил об отъезде американской делегации из Исламабада. «Иранцы были в ярости из-за этой пресс-конференции», — отметил источник.
*** 20:47
Нам (в Вашингтон) позвонила «другая сторона» (имеется в виду Иран), заявил президент США Дональд Трамп, выступая в Овальном кабинете.
«Они (иранцы) очень сильно хотят заключить сделку. Вице-президент Джей Ди Вэнс проделал очень хорошую работу по вопросу Ирана. Сегодня ночью к нам поступил звонок - они хотят сделку. Цитируйте меня, у Ирана никогда не будет ядерного оружия. Либо они дадут нам обогащенный уран, либо мы его заберем сами.
У нас действует блокада. Они не ведут никаких дел. Иран не ведет абсолютно никаких дел — и мы намерены поддерживать такое положение вещей. Сейчас никаких боевых действий не ведется», - сказал Трамп.