Вице-президент США привел иранцев в ярость

В ходе переговоров в Исламабаде США предложили Ирану принять мораторий на обогащение урана сроком 20 лет, пишет Axios.

По словам источников, иранцы ответили встречным предложением о более коротком, «однозначном» сроке (менее 10 лет).

США также потребовали от Ирана вывезти из страны весь высокообогащенный уран. Иранцы в ответ заявили, что согласны на «контролируемый процесс обеднения» (разбавления) вместо вывоза.

Несмотря на отсутствие договоренности, к утру воскресенья иранцы считали, что близки к первоначальному соглашению, и были застигнуты врасплох пресс-конференцией вице-президента США Джей Ди Вэнса. Вице-президент не дал никаких намеков на близость сделки, обвинил иранскую сторону и объявил об отъезде американской делегации из Исламабада. «Иранцы были в ярости из-за этой пресс-конференции», — отметил источник.