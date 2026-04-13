У США с Ираном увидели прогресс

Наблюдается определенный прогресс в попытках США и Ирана достичь соглашения, заявил корреспондент Axios Барак Равид.

«Высокопоставленный американский источник сообщил мне: «Контакты между США и Ираном продолжаются даже сейчас, и в попытках достичь соглашения наблюдается прогресс», — написал журналист в соцсети Х.

США и Иран продолжают контакты после неудачных переговоров в выходные, сообщает CBS News, ссылаясь на официальных лиц. Один из чиновников отметил, что наблюдается «движение вперед в попытках достичь соглашения».