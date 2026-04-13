Смертники хотели убить папу римского

Двойной теракт со смертниками произошел в городе Блида в Алжире, что в 45 км к юго-западу от столицы страны.

По предварительным данным, один смертник привел в действие закрепленное на теле СВУ вблизи полицейского участка, другой террорист - около одного из предприятий пищевой промышленности. Информация о жертвах взрыва противоречивая. СМИ сообщили о гибели нескольких полицейских.

По одной из версий, СВУ смертников сработали преждевременно. Террористы планировали добраться до столицы страны и устроить взрывы на мероприятии по случаю официального визита папы римского Льва XIV.