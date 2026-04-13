Нетаньяху заявил о крушении аятолл

Израиль и США «сокрушили режим» в Иране, заявил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху.

«Израиль стоит вместе с Соединенными Штатами на передовой свободного мира. Вместе мы сокрушили до самого основания преступный режим в Иране. Этот лицемерный режим стремился произвести ядерные взрывы и создать десятки тысяч смертоносных баллистических ракет, предназначенных для нашего уничтожения.

Он (иранский режим) финансировал и вооружал своих террористических марионеток, которые пытались задушить нас в «кольце огня». В то же время он распространял фанатичную идеологию на всех континентах, представляя Запад как экзистенциальную угрозу. Они думали, что смогут продолжать в том же духе, сея хаос, но этому пришел конец», — заявил израильский премьер.